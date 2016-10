Waarom iedere vrouw een designerhandtas verdient

© getty.

Vandaag is het 10 oktober. Voor velen een dag zoals een ander. Voor mij, modejunkie en niet-zo-anonieme handtasverslaafde in hart en nieren, een grootse gebeurtenis. Het is immers dag van de handtas. Tijd om helemaal geoorloofd door te bomen over mijn favoriete guilty pleasure: designertassen.

'Hoévéél?' dixit mijn lieve - maar compleet onwetende als het op handtassen aankomt - papa op mijn antwoord hoeveel mijn volgende handtassenaankoop wel niet kosten zal. De opgetrokken wenkbrauwen en ongelovige toon kreeg ik er gratis bij. De precieze cijfers ga ik hier niet herhalen, maar laten we kort samenvatten dat ik er heel wat boterhammetjes van kan eten. Heel wat viergangendiners óók. Misschien kunnen er zelfs een paar zomervakanties vanaf. Maar we dwalen af. Die reactie van mijn liefste papa is overigens geen uitzondering. Je zal mij dan ook nooit horen beweren dat iedereen een designertas moét kopen. Integendeel. Geef je je geld liever aan een verre reis, flessen cava in de Carré of een slof sigaretten, dan is dat mij ook prima. Ieder zijn ding. Wat wél een feit is, is dat iedere vrouw een designertas verdient. En wel hierom:

© Instagram @dewereldvansophie.

Ze doen iedere outfit duur lijken

"Mooie jas," complimenteert een vriendin me wanneer we elkaar tegenkomen in de stad. "Koopje! Maar 30 euro," beken ik met enige vorm van trots. Waarop ze verwonderd antwoordt dat ze een prijskaartje met het tienvoudige verwacht had. Dat, beste mensen, is de kracht van een designertas. Al draag je schoenen van Primark, een broek van Zara en - zoals ik - een jas van New Look, met een dure handtas erbij lijkt alles zo uit Vogue te komen. En op de lange termijn - héél lange termijn, dat wel - kom je zo zelfs goedkoper uit.



Het is een investering

Goed, die Michael Kors zal waarschijnlijk niet meteen drie keer in waarde stijgen, maar als je richting premium designers gaat - denk: Celine, Chanel en Louis Vuitton - kan je er stuk op gaan dat je tas binnen 5 jaar méér waard is dan nu. Bij Chanel stijgen de prijzen zelfs iéder jaar. Al ben je die tas binnen een aantal jaar weer beu, dan verkoop je hem in een mum van tijd gewoon weer aan dezelfde prijs waar je hem destijds voor kocht.



De kwaliteit is écht beter

Die Marc Jacobs waar ik het in het begin van mijn lofzang over had, staat vier jaar later nog steeds in mijn kast te pronken. Als nieuw. Het leer is onbeschadigd, de metalen hardware glanst alsof ze nog maar net uit het magazijn komt. Je betaalt er weliswaar wat meer voor, maar je hebt er wel jaren plezier van.



Je wordt er gelukkig van

De beste reden om een designertas aan te schaffen? Jíj wordt er gelukkig van. En geluk is onbetaalbaar, toch? Als je het geld hebt, je er geen boterham minder voor hoeft te eten en je nog steeds het schoolgeld van je kinderen kan betalen, waarom zou je je dan die tas ontzeggen omdat anderen het een onverantwoorde aankoop vinden? "Je hebt er niets aan om de rijkste van het kerkhof te zijn," zei Colonel Sanders ooit. En zo is het maar net.