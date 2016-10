© Kenzo x H&M.

3 november is het zover: dan parkeren fashionista's over heel de wereld hun tentjes voor de ingang van het dichtstbijzijnde H&M-filiaal. Dat belooft: chaos, geplunderde bankrekeningen en vooral heel veel mooie kleren, als we de campagnebeelden mogen geloven. Dit valt er allemaal te scoren!