Hebben! De mooiste Harry Potter make-up

Ben jij er ook van overtuigd dat jouw toelatingsbrief van Hogwarts verloren gegaan is in de uilenpost? Heb je de boeken verschillende keren gelezen en ken je de films vanbuiten? Dan ga jij vast minstens even enthousiast zijn als wij over deze make-uppaletten gebaseerd op onze favoriete tovenaarsleerling.

Er is maar één groot nadeel: ze zijn niet echt. Redditgebruikster Spellsandstarts maakte een nepcollectie van Harry Potter paletten, al hadden wij ze toch bijzonder graag écht in onze badkamer kunnen leggen.



En daar zijn we niet alleen in, want honderden mensen reageerden al dat ze maar al te graag hun galjoenen aan de paletten zouden uitgeven. De Spellsandstars zelf gaf al aan te overwegen om de doosjes toch écht in productie te brengen. Fingers crossed! Lees ook 15 dingen die je gelukkiger maken, volgens de wetenschap

Zwadderich © kos.

Ravenklauw © kos.

Griffoendor © kos.