9/10/16 - 10u30

Momenteel vindt Comic Con New York plaats, en dat wil zeggen dat heel wat film- en tv-sterren die de komende tijd in fantasy- of superheldenfilms spelen over de rode loper flaneren. Maar de opvallende outfits zijn toch wel die van de fans, die nauwkeurig en met veel verbeelding de kostuums van hun favoriete universum nabootsen. Geniet maar even mee!