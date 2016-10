video Binnen 10 dagen is het zover: dan ligt de eerste collectie van Khloé Kardashian in de winkels. De zus van 's werelds bekendste realityster ontwierp namelijk een nieuwe jeanslijn, en daar deelt ze nu alvast een sneak peek van.

In de video zien we de jeansbroeken voorbijkomen rond het bevallige achterste van Khloé herself. We zien wit, zwart en grijs, en dat belooft veel goeds. En de Kardashians kennende zal iedere jeansbroek je derrière ongetwijfeld goed in de verf zetten.