Door: redactie

7/10/16 - 19u00 Bron: Goesting

video Of je nu een modeblog wil opstarten, jezelf aan het ontpoppen bent tot fashionista of een dochter hebt die experimenteert met kledingstijlen: Tiany Kiriloff geeft in Goesting magazine mode-advies voor dummies. In dit filmpje vat ze haar belangrijkste tips samen.