Comfortabel meets hipster: Alexa Chung slaat handen in elkaar met Ugg

© Ugg.

Dat Ugg een nieuw pad wil bewandelen - en dat dan ook liefst op een comfy paar schoenen - bewijzen ze door voor hun nieuwste collectie in zee te gaan met topmodel en hipster pur sang Alexa Chung. Een mix van wollig warm en edgy, maar altijd even comfortabel.

Alexa staat voor de samenwerking niet alleen voor de lens, als Art Director was ze betrokken bij het hele concept van de fotoshoot. Van de modellen tot de hedendaagse twist die aan de klassieke boot gegeven wordt.



"Ik heb altijd een zwak gehad voor klassieke items," verklapt ze. "En dat zijn Ugg schoenen zeker. Deze samenwerking gaf me de kans om in zee te gaan met inspirerende mensen waar ik al eerder mee gewerkt heb, om zo die speelse inborst en relaxte vibe van het merk zo goed mogelijk weer te geven."