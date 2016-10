7 dingen die goedkoper zijn in de herfst

© Unsplash.

Donkere avonden, grijze wolken en koude temperaturen: je zou voor minder last krijgen van de herfstblues. Al zijn er ook leuke kanten aan het wisselen van de seizoenen: gezellige haardvuren bijvoorbeeld, warme chocolademelk. Of deze 7 handige alledaagse dingen die veel goedkoper zijn in de herfst. Het weer is dan misschien niet goed voor je humeur, wél voor je bankrekening.

1. Barbecue Toegegeven, het is niet meteen het eerste waar je aan denkt als de temperaturen buiten steeds meer beginnen zakken. Maar als je volgend seizoen een nieuwe barbecue kan gebruiken, is het wel nú het moment om er al eentje aan te schaffen. De regen en koude temperaturen zorgen ervoor dat de vraag naar barbecues drastisch daalt, en hetzelfde geldt dan ook voor de prijzen. Lees ook 8 weekendtips die zelfs op een regenachtige herfstdag kunnen

2. Grasmachine Zeg nu zelf: hoe lang is het geleden dat je een nieuwe grasmachine gekocht hebt? Wel, net zoals bij de barbecue zou het nu wel eens het moment kunnen zijn om een nieuw exemplaar aan te schaffen. Doordat niemand zin heeft om in de gietende regen zijn gazon af te rijden, zijn ze een heel stuk goedkoper dan pakweg in juli of augustus.

3. Zonnebrillen Het is niet omdat het af en toe regent dat je die zonnebril ergens ver weg moet stoppen. In tegendeel, in de herfst en winter kan zo'n zonnebril namelijk extra van pas komen wanneer je veel met de auto onderweg bent. En toch blijven ze vooral in de zomer populair, wat betekent dat je nu wel eens dat exemplaar dat je al zo lang wil met korting zou kunnen scoren.

4. Wijn Aangezien wijn vooral in de zomermaanden gemaakt wordt, komen de nieuwe flessen rond dit tijdstip de winkels binnen. En dus moeten de onverkochte wijnen van vorig jaar plaats ruimen. En dat betekent: korting!

5. Een nieuwe auto Heb je serieus wat geld opzij staan en een plekje vrij in de garage? Ga dan voor een auto. De meeste nieuwe automodellen komen binnen in het begin van het nieuwe jaar, wat betekent dat je in de herfst en winter veel meer ruimte hebt om te onderhandelen over de prijs van dat 2016 exemplaar.

6. Citytrip (maar niet naar de zon) Wil jij al lang eens naar het Noorden? Of een ander land waar het niet bijzonder warm is? Vlieg- en treintickets naar koude landen zijn in de herfst en winter vaak een stuk goedkoper dan in de zomermaanden. Ja, je moet een iets dikkere jas inpakken en tegen een gure windvlaag kunnen, maar dat is niets dat een warme chocolademelk op tijd en stond niet kan oplossen.