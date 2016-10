Hilarisch: waarom deze blouse van Zara viraal gaat

Dat Zara er niet vies van is om inspiratie bij anderen op te doen, weten we al. Maar deze keer zijn ze die wel op een hele gekke plaats gaan zoeken: bij supermarktketen Albert Heijn.

Het uniform van Albert Heijn © photo news.

Een blouse uit de nieuwe herfstcollectie heeft erg veel weg van het uniform dat de medewerkers van de supermarkt dragen. De lichtblauwe kleur, de streep over de rug: het ziet er mooi uit, en voor € 59 euro is hij al van jou, maar verschiet niet als ze je in de winkel plots aanklampen met de vraag waar de knakworstjes in hemelsnaam staan.



Ook bij Albert Heijn zien ze de humor er wel van in.