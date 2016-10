Zien: twee prettig gestoorde actrices maken Antwerpen onveilig

Door: redactie

7/10/16 - 14u00 Bron: NINA

video Wat hebben actrices Tine Reymer (42) en Charlotte Vandermeersch (32) gemeen? Ze zien er goed uit, hebben gevoel voor humor, barsten van het talent, hebben beiden een man uit de filmwereld aan de haak geslagen én schitteren aan elkaars zijde in "De Premier", de nieuwste film van Erik Van Looy. Die twee straffe blondines samen uitnodigen voor een interview en fotoshoot in NINA, dat kan niet anders dan vonken geven.

Met het nodige gevoel voor drama - het zijn natuurlijk actrices - paraderen Tine Reymer en Charlotte Vandermeersch door de drukke Antwerpse straten op een zonnige septemberdag. Met in hun kielzog: een cameraman die zijn uiterste best doet om de twee blondines op de gevoelige plaat vast te leggen en daarbij niet te veel winkelende dames omver te kegelen.



In NINA vertellen de actrices deze week onder meer over de opnames voor "De Premier", maar ook over hoe het is om met een man samen te zijn die ook in de filmwereld actief is. Tine Reymer vormt een koppel met acteur Peter Van den Begin, Charlotte Vandermeersch is de gelukkige vriendin van regisseur Felix Van Groeningen. "Mijn man en ik zijn twintig jaar samen. Maar samen acteren? Eén keer en nooit meer," verklapt Tine.



In deze video zie je hoe de fotoshoot bij de twee prettig gestoorde actrices tot stand kwam. Het hele interview lees je morgen in NINA, de bijlage bij Het Laatste Nieuws.