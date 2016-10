NINA tipt: DIY-projecten voor hippe en unieke baby's

© Davidsfonds.

Kersverse mama's (of mama's-in-spe) willen altijd de meest unieke en leuke spulletjes voor hun spruit. Dat wordt al snel een kostelijke zaak, tenzij je het allemaal zelf doet natuurlijk.

Toen Marta Majewska - beter bekend als de populaire blogster Princess Misia - te horen kreeg dat ze zwanger was, begon het meteen te kriebelen om zelf de handen uit de mouwen te steken. Van een echografiemagneet tot decoratie voor de kinderkamer en de mooiste kleertjes: Marta weet hoe je de leukste dingen voor je kersverse kindje in elkaar kan knutselen.



En ze goot die DIY-projectjes nu ook in een eigen boek. 'DIY Baby' heet het resultaat. Uitgegeven door Davidsfonds Uitgeverij en voor €19,99 verkrijgbaar in de boekhandel.