NINA test: een vibrator voor je gezicht?!

video Tegenwoordig zijn er de gekste cosmeticagadets op de markt. Van nagellakstiften tot wijn voor je lippen, ze beloven steeds hetzelfde: een beautyroutine die net wat makkelijker/sneller/beter/mooier is. Allemaal goed en wel, maar maken ze die beloftes ook waar? NINA's beauty editor Sophie doet de test. Vandaag: vibrerende foundationsponsjes.

"Mooier, sneller, egaler", het zijn maar drie van de grote beloftes die dit kleine dingetje in het rond strooit. Het geeft je "de huid die iedere vrouw zou willen", als we het verkoopspraatje mogen geloven. En wie ben ik om daar nee tegen te zeggen?



"As you apply jewelry on your skin... The vibrator foundation makes your aura skin as every women wants". U begrijpt: met die belofte - en de vage hoop dat de foundationspons een stuk beter is dan hun Engels - was het dingetje snel naar huis geklikt.



Benieuwd of het ook echt de moeite is?