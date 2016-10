NINA tipt: herbronnen in hartje Mechelen

© kos.

Mo'Na was al langer een vaste waarde in de Mechelse binnenstand, maar binnenkort kan je er tijdens het shoppen ook terecht voor een heus wellness-moment. Van een massage tot een zalige gezichtsbehandeling: pure verwennerrij.

© kos. © kos.

Waar de kelder vroeger tot de nok vol gevuld was met jeugdboeken en joelende kinderen, is het nu een oord van ontspanning geworden. Wie de trap van de kapperszaak (want die blijft natuurlijk gewoon boven) afdaalt, komt terecht in een oord van ontspanning. Je begint met een heerlijk voetenbadje en mini-massage, en wordt vervolgens naar een aparte ruimte gebracht.



Ontspannend muziekje op, dekentje erbij en het duurt niet lang voor we in een staat van totale relaxatie zijn. En ondertussen krijgt je huid ook nog eens een opknapbeurt. Een maskertje hier, een schoudermassage daar: als je daar geen deugd van hebt, weten wij het ook niet meer. En het allerbeste nieuws: je stapt niet alleen compleet ontspannen buiten, maar ook met een babyzacht velletje.