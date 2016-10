Celebrities keuren de nieuwste collectie van Louis Vuitton goed

Miranda Kerr op de eerste rij bij Louis Vuitton. © epa.

Gisteren stelde designer Nicolas Ghesquière de zomercollectie van 2017 voor. Voor het eerst sinds lang ging de show in het Maison Louis Vuitton op de Place Vendôme door, in 2017 zal ook de nieuwe flagshipstore van het Franse modehuis komen.

De collectie was erg luchtig, denk aan lange jurken van jersey die zwierig met de modellen op de catwalk mee bewogen. Natuurlijk ging er heel wat aandacht naar de accessoires: Ghesquière werkte met pythonleder in alle kleuren voor hippe handtassen en laarsjes.



De designer is ook duidelijk bezig aan een verjongingskuur voor het modehuis. Zo ontwierp hij ook smartphonehoesjes met de look van it-handtas Petite Malle. De echte handtassen waren ook mini, voor de moderne vrouw die niet meer graag haar hele huishouden meezeult.