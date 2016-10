Is deze handtas wit of blauw? Het internet wordt gek

© Twitter.

Toen Taylor Corso een foto van haar nieuwste aankoop deelde, had ze nooit kunnen vermoeden dat haar handtas zo'n storm zou veroorzaken. Twitter raakt er namelijk maar niet uit of het model wit of blauw is.

Everyone say hello to my new baby pic.twitter.com/0NyciiFmFf — c o r s o (@whyofcorso) Tue Oct 04 00:00:00 MEST 2016

Herinner je je The Dress nog? De jurk die de wereld rondging omdat mensen wereldwijd het maar niet eens raakten over de kleuren. Was het nu wit-goud of zwart-wit? De foto ging de hele wereld rond en werd door 41 miljoen mensen bekenen.



De handtas van Taylor Corso is hetzelfde lot beschoren. De Amerikaanse was zo blij met haar handtas dat ze het pareltje op Twitter showde. Meteen kreeg ze complimentjes over haar witte aankoop. Toen ze antwoordde dat de handtas blauw was brak het debat van levensbelang los. Hoewel de eigenares met een nieuwe foto al verduidelijkte dat de kleur van de handtas 'Mystic Blue' is, blijven Twitteraars druk discusiëren.



De optische illusie is duidelijk nog een voorbeeld van hoe de omgeving de kleuren van bepaalde zaken kan beïnvloeden. Sommigen zeggen dat de 'kleursverandering' een gevolg is van de camera die het licht van de foto automatisch aanpast.