Modeblad Vogue kiest voor editie met 'normale vrouwen'

'The Real Issue', zo doopte de Britse versie van modemagazine Vogue haar novembernummer. Bijzonder aan die editie is dat er nergens modellen op de foto's zullen prijken, maar dat de redactie 'normale' vrouwen koos die niet noodzakelijk maatje nul hebben.

Wat dan wel "normale" vrouwen zijn, kan over gediscussieerd worden. Maar het komt er op neer dat er niet gekozen wordt voor slanke modellen. In plaats daarvan zullen zakenvrouwen en dames uit de academische wereld designerkledij tonen in het blad.



"Mode is niet oppervlakkig"

"Ik vind dat vrouwen die posities bekleden met autoriteit of macht, toch hun interesse in mode en kleren moeten kunnen tonen, zonder oppervlakkig over te komen," vindt Alexandra Shulman, hoofdredacteur van de Britse Vogue. "Er rust nog altijd een stigma op bezig zijn met hoe je eruit ziet en daarmee experimenteren als je een vrouw bent die veel in de belangstelling staat, maar niet in de mode- of entertainmentindustrie."



Geen diëten of plastische chirurgie

Shulman brengt Vogue al uit sinds 1992 en staat bekend om haar streven naar een beter gevoel over ons lichaamsbeeld. Ze laat bewust geen artikels publiceren over diëten en plastische chirurgie, en schreef in 2009 een brief naar alle grote ontwerpers dat de erg kleine samples van kledij die ze opsturen voor modeshoots, modellen ertoe aanzetten om nog dunner te worden.