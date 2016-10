Een cupmaat (of drie) meer met een simpele truc: Nathalie toont hoe het moet

Door: redactie

5/10/16 - 13u48 Bron: the Independent

© kos.

Niet iedereen is gezegend met een voluptueuze boezem. Maar dames met een iets minder gevulde beha hoeven niet te wanhopen: je kan ook perfect een mooi decolleté creëren met wat slimme make-up. En deze Australische toont hoe dat moet.

Beautyvlogster Nathalie Boucher heeft het goed begrepen: als je niet geboren wordt met perfecte vormen, kan je de natuur vaak wel een handje helpen. Met de make-uptechniek van het contouren (schaduwen creëren met donkere en lichte kleuren), in dit geval. Kim Kardashian doet het al jaren om haar gezicht die gebeitelde structuur te geven, maar het werkt ook perfect om andere delen van je lichaam kleiner of groter te laten lijken.



Boucher gaat in haar video voor een maximum aan effect en lijkt op het einde drie cupmaten gegroeid, maar wie niet zo'n drastische verandering wil, kan gewoon wat minder product aanbrengen.



1. Gebruik een crèmefoundation of een contourproduct en breng lijnen aan zoals in de video.



2. Gebruik een lichtere kleur dan je huid om te contrasteren met deze lijnen.



3. Vaag alles uit met een propere borstel tot alle lijnen verdwenen zijn.



4. Contour daarna nog eens, maar dit keer met een poeder om alles te fixeren. Vaag alles opnieuw mooi uit met een andere borstel.



5. Gebruik highlighter om bepaalde delen meer op te lichten.



6. Trek een push-upbeha aan voor maximum effect.