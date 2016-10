Zo duur is het nieuwe stulpje van Sergio Herman

© photo news.

Dat de sterrenchef niet slecht boert, is algemeen geweten. Dat Sergio Herman dan ook niet in een doorsnee rijtjeshuis trekt, zal niemand verwonderen. Samen met zijn vrouw kocht hij onlangs een nieuwe villa in Knokke-Heist. Inclusief acht kamers, een grote keuken (duh) en prijskaartje van 700.000 euro.