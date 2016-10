7 makkelijke kapsels voor als je je overslapen hebt

© Instagram.

Woensdagmorgen, de wekker gaat. Je draait je nog één keer om en drukt op snooze. En nog een keer. En nog een keer. Uiteindelijk moet je in zeven haasten je ontbijt naar binnen proppen en je toilet doen. Wil je graag nog steeds mooi voor de dag komen? Deze kapsels nemen even weinig tijd in beslag als een doorsnee paardenstaart, maar zien er wel veel spannender uit.

© Instagram @doina. Wet look

Heb je wel nog de tijd om snel je haren te wassen maar is die haardroger er net te veel aan? Breng dan een lichte mousse aan op je natte haren en verdeel het in een zijscheiding alsof je een soort van mini-kuifje hebt. Voor extra flair kan je de uiteinden van je haar altijd in je trui of blouse stoppen. Een high-fashion look in nog geen twee minuten. Lees ook Na roze opnieuw blond: Tanja Dexters kiest voor nieuw kapsel

© Instagram @twistmepretty. Kunst- en vlechtwerk

Het grootste voordeel aan deze vlechtjes is dat ze veel makkelijker zijn dan ze lijken. Neem langs de ene zijde van het hoofd twee strengen en twist deze rond elkaar naar achteren, doe hetzelfde langs de andere kant en maak vast met een doorzichtig elastiekje. Klaar is kees!

© Instagram @annelibush. Half-half

Een gewone knot mag dan wel stijlvol en elegant zijn, tegenwoordig is de nonchalante look helemaal in. Dit halve dotje is in een paar seconden gepiept - want hoe rommeliger, hoe beter -, gaat bij iedere haarlengte en past voor elke gelegenheid.

© Instagram @harperandharley. Kort en krachtig

Niets aan te vangen met kort haar? Niets van. Een schattig klein dotje onderaan je nek staat speels maar ook classy. Gebruik wat zeezoutspray voor meer textuur in het haar, en combineer met een opvallend paar oorbellen voor een eenvoudig doch modieus kapsel.

© Instagram @symphonyofsilk. Aparte accessoires

Til ieder kapsel naar een hoger niveau door voor leuke opsmukjes te kiezen. Een simpel lintje kost je geld noch moeite, maar maakt die paardenstaart of vlecht wel meteen heel wat interessanter.

© Instagram @martinasilvani. Plezier voor twee

Toegegeven, misschien niet geschikt voor iedere werksituatie, maar deze schattige tweevoudige dotjes verdubbelen gegarandeerd je werkplezier. En veel werk zijn ze al helemaal niet: draai gewoon twee strengen langs weerszijden van je hoofd omhoog en zet vast met een elastiekje. En de rest van je haar laat je gewoon los hangen.