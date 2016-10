Nieuwe trend: de originele manier waarop Jessica Alba haar hemd draagt

© getty.

Dacht jij dat er maar twee manieren zijn - nonchalant los of zakelijk ingestopt - om je favoriete blouse te dragen? Niets van. Jessica Alba draagt haar hemd op nóg een andere, veel originelere manier en wij zijn fan!

© getty.

Actrice en fashionista in hart en nieren Jessica Alba verraste vriend en vijand (en vooral heel wat modeliefhebbers) toen ze gisteren de Valentino show bijwoonde tijdens Paris Fashion Week. Ze combineerde een simpel hemd met een taillerok - op zich niet zo opzienbarend, ware het niet dat haar blouse tevens ook dienst doet als onderrok. Even simpel als geniaal!



Doorkijk is een enorme trend tegenwoordig, maar erg kantoor-proof is het niet. Door een doorkijkrok net als Jessica Alba te combineren, kan je toch mee op de trendwagen springen terwijl je het wel nog bescheiden (én fatsoenlijk) houdt.