Vergeet hakken: vrouwen kopen liever flats

Van Laura Tesoro op Eurosong tot Victoria Beckham op haar eigen modeshow: powervrouwen verschijnen steeds minder met hakken en steeds meer met platte schoenen in het openbaar. En wij doen lekker mee, bewijst een nieuw onderzoek.

Vroeger stond vrouwelijkheid zowat gelijk aan een paar hoge hakken, maar tijden veranderen. Op New York Fashion Week verscheen La Beckham met flats op haar eigen catwalk. Niet moeilijk: ze zijn comfortabel én bestand tegen zowat elke ondergrond. Geen wonder dat ze steeds populairder worden in vergelijking met die sexy maar o zo onhandige heels.



En de cijfers bewijzen dat nu ook. Researchbedrijf Mintel analyseerde het online koopgedrag van Britse vrouwen in heel 2015, en kwam tot de conclusie dat meer sneakers gekocht werden dan hakken. 37 procent van de vrouwen kocht een paar platte schoenen, vergeleken met 33 procent die een paar hakken kocht. En het is de eerste keer ooit dat de hakken de duimen moeten leggen.



Als je vrouwen dan vraagt wat ze het liefste aan hun voeten hebben, is dat verschil nog groter. Slechts 12 procent van de ondervraagde vrouwen heeft het liefst een hak aan; 59 procent verkiest een platte schoen. En de cijfers mogen dan Brits zijn, in eigen land wordt dezelfde evolutie opgemerkt. Voel je dus echt niet schuldig als je liever met een paar ballerina's naar dat feestje trekt. Je bent niet alleen.