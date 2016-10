NINA tipt: preventie tegen haaruitval

© Kerastase.

Voor de gelukkigen die het nog niet gemerkt hebben: het wordt weer fiks kouder buiten. En na een zomer vol zon heeft dat een grote impact op je haar. Resultaat: veel haren breken af of vallen uit. Tenzij je de nieuwe verzorgingsproducten van Kérastase gebruikt dan.

Of het nu stress, hormonen of een overdaad aan elastiekjes is, we gaan allemaal door periodes van haaruitval. En dat is steeds opnieuw angstaanjagend.



In de nieuwe verzorgingsproducten van Kérastase, de Spécifique-lijn, zitten gelukkig ook producten die dit probleem inperken en in het beste geval verhelpen. Het programma bestaat uit een shampoo, haarmasker en een pro actif-systeem die bacteriewerend, kalmerend en regulerend werken. Je haar wordt hersteld en gestimuleerd. Wat wil een mens nog meer?



De producten zijn verkrijgbaar bij Kérastasekappers. Adviesprijzen: €23,40 voor de shampoo, €41,70 voor het masker en €48 voor het pro actif-systeem.