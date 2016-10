7 bizarre tools voor de perfecte baard die je nog niet kende

Door: ND

De baard is hip, en met het gure herfstweer in het vooruitzicht kiezen nog meer mannen voor wat harige gezichtsbescherming. Dacht jij dat een scheermes volstaat voor de perfecte baard? Think again. Mannen kunnen vandaag kiezen uit een heel palmares aan "baard tools" voor het perfecte gezichtsdonsje. Van een baardslabbetje tot een "nekhaar-tool": een greep uit het aanbod.

Het "sik scheermes" © Amazon. Voor de perfecte sik bestaat ook het perfecte scheermes: de zogenaamde GoateeSaver. Het is een sjabloon waarmee je die baard in de perfecte sik-vorm krijgt. Dat het er compleet belachelijk uitziet terwijl je aan het scheren bent, moet je er maar bij nemen, alsook de 19,99 dollar die je er veil voor moet hebben.

De kinband © Amazon. Deze kinband, die zich de beard guide laat noemen, is geen marteltuig, al lijkt dat wel zo. Het is een band die je rond je gezicht spant, om vorm te geven aan je baard terwijl je je scheert. Je brengt het plastic stukje aan op je gezicht met een elastiek, waardoor je er netjes rond kan scheren. Een aanrader voor fans van bakkenbaarden, te koop voor 6,99 dollar.

Het baardslabbetje © Amazon. Geen fan van baardharen in de wasbak (dames, cadaeu-alert)? Dan kan deze slab de oplossing bieden. Je bevestigt de slab aan haakjes aan de muur of spiegel, waardoor hij alle haartjes netjes opvangt. Een hygiënische badkamer kost je 19,99 dollar.

De nekhaar-tool © Amazon. De haartjes aan de achterkant van de mannennek groeien altijd veel te snel - we hebben het ook maar van horen zeggen - dus die moeten ook geschoren worden. De Neck Hair Line stencil is vergelijkbaar met de kinband, maar dan voor de haren aan de achterkant van je schedel. Voor een nette nek, kan je voor 12 dollar dit extraatje in huis halen.

De multitool © Amazon. Een borsteltje, kam én een sjabloon in één voor de perfecte baard, waarmee je de neklijn, kaaklijn en de sik in vorm kan brengen. De kam kan je gebruiken om baardolie aan te brengen, de borstel is dan weer geschikt om losse haartjes netjes weg te werken. Daar komt nog eens de flitsende naam Groomarang bij en een prijskaartje van 14,99 dollar.