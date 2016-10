Zo breng je glitternagellak wél gelijkmatig aan

Door: redactie

3/10/16 - 21u30

© thinkstock.

Fans van glitternagellak hebben het ongetwijfeld al ondervonden: die glitters raken zelden of nooit zo gelijk verdeeld als de glamoureuze verpakking ons belooft. Hoe los je dat op zonder al te veel geknoei? YouTubester Kelli Marissa legt het uit.

Laat ons eerlijk zijn: glitternagellak ziet er nooit helemaal uit zoals we dat willen. Meestal zijn de glitters niet gelijk verdeeld, of hebben we meerdere lagen nodig om dat wel zo te krijgen. Met als gevolg dat het eindresultaat ook niet meer mooi oogt.



Het geheime trucje van YouTubester Kelli Marissa? Laat dat nagellakborsteltje voor wat het is, en gooi een make-upsponsje in de strijd. Daarmee kan je heel secuur de glitters gelijkmatig verdelen. Zorg er wel voor dat je eerst een doorschijnende basislaag op je nagels aanbrengt voor je met de glitters begint. Werk daarna af met een topcoat. In onderstaand filmpje legt Marissa exact uit hoe het moet.