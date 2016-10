13 Hollywoodsterren die bewijzen dat make-up niet altijd hoeft

© Instagram.

Dat een gezicht vol make-up echt geen must is om knap en verzorgd voor de dag te komen, bewijzen deze celebs. Een ongeschminkte huid kan net zo mooi zijn, en oogt meteen ook een stuk jeugdiger. En het bespaart je meteen heel wat tijd in de badkamer 's morgens vroeg. Wij zijn fan!

Alicia Keys beloofde een hele tijd geleden al voortaan make-uploos door het leven te gaan, en voorlopig houdt ze zich aan haar woord. Hoe zou je zelf zijn, met zo'n huid? #nomakeup for my 44th birthday, embracing my past and future. Thank you for the instalove #goopgoesmakeupfree @goop

44 is Gwyneth Paltrow ondertussen, maar ze heeft de huid van een 20-jarige. Helemaal au naturel en daar komt ze ook met glans mee weg. #loveisloveisloveisloveisloveislove #LoveMaketheWorldGoRound. #JLin

Naast een prachtig lichaam en geweldige dansmoves blijkt J. Lo ook nog eens gezegend te zijn met een prachtige huid. It's always fun to wake up with your jewels on. Prickly but fun. Makes you feel serious. @ireneneuwirth I can't figure out how to take the fucker off. It's pretty serious about wanting to keep me.

Zo ziet January Jones eruit als ze net wakker is. We wouden dat wij hetzelfde konden zeggen, maar helaas. getting a little limited over here but still love my @bodybysimone!! ❤️

Sporten doet Chrissy Teigen, de vrouw van John Legend, met een poedelnaakt gezicht. En zelfs bezweet ziet ze er nog fantastisch uit. Traffic jamming

Eén van de redenen waarom we allemaal dol zijn op Cara Delevingne: als ze niet op de rode loper staat, draagt ze zelden make-up. En zeg nu zelf, waarom zou ze ook? Instagram photo by Beyoncé * Jun 16, 2016 at 5:51pm UTC

Een stem als een klok, een geweldig figuur en blijkbaar ook een prachtige huid: Beyoncé heeft het allemaal. Het leven is niet eerlijk. Happy birthday to my amazing sister and best friend @RubyAldridge!!! I love you to the moon & back I love you I love you I love you, Did I mention I love you

Topmodel Lily Aldrigde bewijst dat ze ook prima de catwalk op zou kunnen zonder make-up. Love spending time with my @rockie91 Today was definitely much needed and warmed my heart! Love you!!!

Verrassing van het jaar: Kim Kardashian ziet er nog veel beter uit zonder die kilo's make-up op haar gezicht. Instagram photo by Kylie * Aug 12, 2016 at 4:47pm UTC

Net als zusje Kylie Jenner overigens. Wie had ooit gedacht dat ze zulke mooie sproetjes had? Apres workout and sauna ✨

Je bent een ex-topmodel of je bent het niet: ook op haar vijftigste ziet Cindy Crawford er prachtig uit zonder make-up. I'm so excited to continue the conversation because learning that you can age well, will actually help you age better. If you understand how your body works then you can take action to help keep it in the best possible condition so it can carry you through a long and beautiful life. | Read my full post at www.OurBodyBook.com @thebodybook #linkinprofile #longevitybook #knowledgeispower #everyoneages

Ook Cameron Diaz heeft het graag eens over mooi ouder worden, en dat doet ze voor de gelegenheid zonder make-up op. Eerlijk is eerlijk: zo mag ze er eveneens wezen. Fun day @PAIGE HQ's working on exciting things with founder Paige Adams-Geller.. #LiveInIt ⚡️✌️