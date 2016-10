Slapend mooi worden: met deze tips kan het

© thinkstock.

Moet jij 's ochtends ook altijd in zeven haasten de deur uit omdat je net dat tikje te lang voor de spiegel stond? Vanaf morgen mag je je wekker standaard een kwartiertje later zetten, want met deze multitask tips voer je dat badkamerritueel gewoon in bed uit. Tijdens je slaap. Graag gedaan!

L'Oreal Professionel Nutrifier Mousse de Nuit, € 17,60 bij de l'Oréal Professionnel kapsalons © L'Oreal Professionel. Met glanzende beachy lokken uit bed stappen zonder er iets voor te doen? Het kan wel degelijk. Met een non-stop verzorgend haarmasker bijvoorbeeld. 's Nachts wrijven we namelijk met onze haren tegen het hoofdkussen, waardoor de haarschubben zich openen. Daardoor kan een haarmasker extra goed inwerken op de lokken terwijl jij gewoon de ogen sluit. Breng 's avonds aan op handdoekdroog of droog haar, net voor het slapengaan, en doe je haren in een losse vlecht. De ochtend nadien sta je op met haar dat meteen goed ligt. Handig toch? Lees ook Bloggers verkopen meer beautyproducten dan de merken zelf

Philosophy Ultimate Miracle Worker Pearl Mask, € 84,39 bij Ici Paris XL © Philosophy.

Uiteraard kan je ook je huid verwennen met een maskertje, voor een stralende teint in plaats van die gebruikelijke wallen. Door voor de juiste ingrediënten te kiezen, ziet niemand nog dat je eigenlijk maar een paar uurtjes geslapen hebt, zoals acetyl dipeptide-1 cetyl ester. Deze peptide is hét nieuwe wonderkind in de skincare wereld. Het zou allerlei huidkwaaltjes zoals droge plekjes, jeuk en irritatie verminderen en een comfortabel gevoel geven. Daardoor ga je als vanzelf ook minder fronsen, wat dan weer betekent dat je minder snel last krijgt van rimpels en fijne lijntjes. Als kers op de taart verhoogt het ook de elastineproductie van de huid, voor een steviger velletje. Door het masker 's nachts te gebruiken, kan de peptide extra lang intrekken, voor een nóg beter resultaat.

Clarins Booster Repair serum, € 31,90 bij de parfumerie © Clarins.

Geen masker in dat badkamerkastje staan? Of ben je gewoon te verknocht aan je eigen huidverzorgingsritueel? Dan kan je er ook voor kiezen om je gebruikelijke nachtcrème een boost te geven. Tegenwoordig zijn er heel wat aanvullende skincare producten die je geliefde crème net dat tikje extra geven. Door een paar druppels aan een nootje nachtcrème toe te voegen maak je van die standaard hydraterende verzorging een gepersonaliseerd ritueel, afhankelijk van je huid, voor een heerlijk zacht velletje bij het opstaan.