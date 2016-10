NINA tipt: een profielfoto à la Karl Lagerfeld

© Kos.

Karl Lagerfeld staat niet alleen bekend om zijn eigenzinnige visie op mode, maar ook om zijn stevige oneliners. En die kan je nu op je profielfoto zetten.

Van 'Zie ik eruit alsof ik kan koken? Ik kan met moeite een blik cola openmaken' tot 'Ijdelheid is heel gezond': Karl Lagerfeld heeft al heel wat memorabele uitspraken gedaan. Via de toepassing 'Karlify Me' kan je je profielfoto op Facebook een persoonlijk tintje geven door een van de uitspraken als filter te gebruiken. Hilariteit (en likes) verzekerd!



Hoe ga je te werk? Gewoon inloggen via de site van Stylight met je Facebookaccount, en voila: je kan je favoriete Lagerfeldfilter kiezen.