Feest! Vandaag 4.839 winkels open (en wij helpen je kiezen)

Een doorwinterde shopper moeten we dit niet meer vertellen, maar we doen het lekker toch: vandaag vindt de officiële Sunday Shopday plaats, waarbij handelaars, steden en gemeenten de handen in elkaar slaan met Comeos om iedereen een onvergetelijke shopdag te bezorgen. Concreet: 4.839 winkels zijn open, en er is overal heel wat te doen. Wij helpen je het kaf van het koren te scheiden met deze tips:

1. Antwerpen doet zijn naam van modestad vandaag natuurlijk alle eer aan en maakte er meteen het Antwerp Fashion Weekend van. Een uitgebreid aanbod van events zorgt er voor dat niet alleen fashion addicts hun hart kunnen ophalen. Een aantal gekende winkelstraten vormen bijvoorbeeld samen één groot podium waarop modellen de collecties van de winkels en jonge ontwerpers tonen. Waar het kan, zal er een heuse catwalk over de lengte van de straat lopen. Verder zijn er nog heel wat leuke dingen te beleven, en kan je daarna uitblazen op een van de afterparty's.



2. Wie graag wat muziek heeft bij het shoppen kan afzakken naar onze hoofdstad Brussel. Daar zijn niet alleen de meeste winkels geopend, er worden ook twee nieuwe shoppingcentra ingehuldigd. En Brusselse muziekbandjes zorgen overal voor wat extra sfeer.



3. Wil je eens een echte modeshow meemaken? Dan moet je dit weekend in Leuven zijn. Vanmiddag zijn daar catwalks in de Brusselsestraat en de Bondgenotenlaan. De modellen zullen flaneren onder begeleiding van een heuse DJ-set. Lees ook Zo weet je welke juwelen het best bij jou passen

