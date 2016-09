Sofie Valkiers reageert op boze Vogue-journalisten: "Door dit soort artikels haat ik het om mezelf als blogger voor te stellen"

Sofie Valkiers. © photo news.

Deze week schreven we dat enkele journalisten van modemagazine Vogue alweer uitgehaald hebben naar bloggers, ze beschuldigden hen er zelfs van het "einde van stijl aan te kondigen". Sofie Valkiers, de grootste modeblogger van België en tevens columniste voor onze krant, heeft ook gereageerd op de hele hetze op haar eigen blog fashionata.com.

Sofie Valkiers bij de show van Dior. © getty.

De vijandigheid van journalisten naar bloggers is niet nieuw, maar de situatie bereikte deze week een kookpunt toen enkele journalisten uithaalden naar bloggers in een verslag van de modeweek in Milaan. Daarin beschreven ze het fenomeen dat modebloggers voor de lens van streetstylefotografen poseren in betaalde outfits als "verschrikkelijk", "zielig" en "idioot".



"Ik kan ergens begrijpen dat de Vogue-journalisten ontevreden zijn over de manier waarop bloggers en influencers de modewereld benaderen. Het streetstyle fenomeen, inclusief verschillende keren per dag van outfit veranderen om daarna 'casual' te poseren voor fotografen, grenst aan het waanzinnige. Het is allemaal nep," schrijft Sofie.



"Schamen om mezelf voor te stellen als blogger"

"Maar wat mij het meest stoort aan het artikel van Vogue, is dat er zo weinig erkenning wordt toegekend aan de liefde en creativiteit die in het werk van bloggers kruipt. Het is door dit soort artikels, dat ik me schaam om mezelf voor te stellen als blogger of influencer - niet om het woord zelf - maar vanwege wat mensen met de job zijn gaan associëren".



Sofie voegt daar aan toe dat er inderdaad veel slechte blogs zijn, net zoals er ook veel slechte tijdschriften zijn. "De goede dingen worden gemaakt door de echte creatievellingen, de slechte dingen door mensen die het alleen doen voor het geld. Dat is in ieder segment van de media zo. Maar om te concluderen dat alle bloggers hebzuchtige popjes zijn die opstaan, één druif eten, zich daarna laten fotograferen met een kauwgom in hun mond en vervolgens wat door hun selfies van tijdens de modeweken scrollen, is gewoon niet juist," concludeert Sofie.



Het was niet altijd makkelijk

"7 jaar geleden heb ik de stap gewaagd en ben ik fulltime beginnen werken als blogger, en ik kan je verzekeren dat het écht niet altijd makkelijk was. Dezelfde liefde die me voorstuwt tijdens de lange en zware modeweken (die Sofie ook beschrijft in haar blogpost) is dezelfde liefde die me altijd heeft doen doorzetten, ook toen er nog niemand mijn blog las en er geen inkomsten waren. Ik ben trots op mijn business, mijn team, de samenwerkigen die we aangaan en eigenlijk alles dat ik tot nu toe al bereikt heb - net zoals Anna Wintour (hoofdredactrice van Vogue US) mij geleerd heeft."



"Dus waarom verenigen we onze krachten niet in onze wederzijdse liefde voor de mode-industrie in plaats van te vechten tegen de evolutie van sociale media en de impact daarvan op de modewereld?"