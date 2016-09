Goud of zilver? Zo weet je welke juwelen het best bij jou passen

© unsplash.

Bij andere mensen voel je soms meteen aan of zilveren of gouden juwelen het best staan, maar bij jezelf is dat vaak lastig. Geen idee hoe je net kunt controleren welke tint het best bij jou past? Wij helpen je een handje.

Controleer je aderen

Om te bepalen of goud of zilver je nu het best staat, is het belangrijk om te weten te komen welke ondertoon je huid heeft. De meest accurate manier om dat te ontdekken is door te kijken naar de onderkant van je pols in natuurlijk zonlicht. Als je aders felblauw lijken, dan heb je een koele ondertoon en sta je goed met zilver. Als je aders groen ogen, dan ben je een warm type en staat goud je beter.



Check met goud en zilverfolie

Een andere handige truc is een stukje goud- en zilverfolie onder je gezicht houden. Omdat de oppervlakte daarvan veel groter is dan die van juwelen, zie je vaak veel sneller of goud of zilver nu het best bij jouw past. Natuurlijk kunnen ook beiden je even goed staan, dan heb je geluk en kun je gouden en zilveren juwelen combineren met elkaar.



Welke oog- en haarkleur heb je?

Je oog- en haarkleur kunnen ook mee helpen bepalen welke tinten jou het best staan. Mensen met bruine ogen en goud of koperen tinten in hun haar hebben meestal een warme ondertoon. Groene of blauwe ogen en askleurig haar, staan doorgaans dan weer gelijk aan een koude ondertoon in je huid.