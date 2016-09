Win vijf volledige verzorgingspakketten van Self t.w.v. € 1.159,30

Door: redactie

1/10/16 - 08u00

© Self.

Wedstrijd Belgisch, milieuvriendelijk én 100% natuurlijk, dat is Self! Dit huidverzorgingslabel werd ontwikkeld door psychologe Isabelle Ulenaers om de huid op de juiste manier te voeden én te beschermen zonder chemische ingrediënten. Waag je kans en win één van de vijf Self-pakketten met facial scrub, body wash, body butter, day cream en night cream t.w.v. € 231,86. Door te sms'en, zamel je geld in voor Pleegzorg Vlaanderen.

Zo maak je kans op deze prijs en steun je het goede doel

Sms voor zaterdag 8 oktober het codewoord SELF naar 6006, gevolgd door een spatie en de letter die overkeenkomt met het antwoord op de vraag 'Welk beroep had de oprichtster van Self?'



A. Dermatoloog

B. Psycholoog

C. Podoloog



Tik nog een spatie en beantwoord de schiftingsvraag: hoeveel sms'jes met het juiste antwoord zullen we tegen uiterlijk vrijdag 7 oktober middernacht hebben ontvangen? Deelname kost 0,80 euro per bericht. De opbrengsten gaan naar Pleegzorg Vlaanderen, dat ervoor zorgt dat kinderen in een moeilijke thuissituatie of volwassenen met een beperking voor korte of lange tijd worden opgevangen in een pleeggezin (www.pleegzorgvlaanderen.be).



Proficiat aan Liza Biebuyck uit Waregem, Gerda Segers uit Wemmel, Jemina Maes uit Wiekevorst, Cédric Dewitte uit Wilsele en Laura Vander Eecken uit Ronse die de waardebonnen van GrandOptical uit NINA 407 winnen.