Rihanna lanceert collectie voor Puma geïnspireerd op Marie Antoinette

Rihanna haalde voor deze tweede collectie in samenwerking met Puma haar inspiratie bij Marie Antoinette, dus vond de show plaats in Parijs in plaats van in New York. Tegelijkertijd stonden fans over heel de wereld aan te schuiven aan sneakerwinkels, waar haar Fenty x Puma sneakers terug in beperkte oplage te koop waren. Kanye West denkt er wellicht anders over, maar het mag duidelijk zijn dat er nog plaats is voor een andere popster in de modewereld.