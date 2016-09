Is je kind wéér uit zijn kledij gegroeid? Zo kan je er nog geld aan verdienen

Door: redactie

29/09/16 - 20u00

© thinkstock.

Ouders van (kleine) kinderen weten het maar al te goed: heb je net een nieuwe outfit voor je kroost gekocht, dan is die een paar maanden later al weer te klein. Zonde, want vaak ziet die outfit er nog nagelnieuw uit. JBC gaat nu met tweedehands webshop VintyKids een samenwerking aan om dat probleem te verhelpen.

Vintykids is een webshop voor tweedehands kindermerkkledij, die nu met JBC samenwerkt om kinderkleding een tweede leven te geven. Beide bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk, waardoor ze de handen in elkaar slaan om kledij van kinderen zoveel mogelijk te herbruiken.



Te kleine merkkledij voor je kinderen die nog in prima staat is? Die kan je tussen 26 september en 6 november binnen brengen in een JBC-winkel in België of Luxemburg. Die aanvaarden kledij van maat 80 tot 176. Na een selectie zet VintyKids die kledij op haar webshop en bij verkoop krijg je zelf 40% van de opbrengst. Raakt je kledij niet verkocht of wordt ze niet geschikt bevonden, dan kan je ze terug meenemen of aan een goed doel schenken. Hoe dat concreet in zijn werk gaat lees je hier.