Bloggers verkopen meer beautyproducten dan de merken zelf

© photo news.

De modebloggers mogen dan wel een serieuze sneer gekregen hebben, beautybloggers zijn succesvoller dan ooit. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek van reclamebureau Pixability. Meer nog: ze zouden zelfs populairder zijn dan de beautymerken zelf.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat YouTube sterren het veel beter doen qua populariteit dan de grote beautymerken zelf. In cijfers: beautymerken maakten zo'n 2,6 procent uit van het totale make-upverhaal, terwijl de top 200 van beauty filmpjes voor 86 procent bestaan uit beautygoeroes.



Gigantisch verschil

De vijf meest bekeken beautyblogsters van 2016 zijn niet anders dan anders: Michelle Phan, Rachel Levin, Bunny Meyer, Promise Tamang Phan en Bethany Mota weten wereldwijd tal van kijkers te boeien. "Deze beautyblogsters groeien maar liefst 400 tot 500 procent per jaar, terwijl de topmerken het moeten stellen met een groei van 30 tot 40 procent. Dat is een gigantisch verschil," staat er te lezen.



Dit volgt de algemene tendens dat beautyblogsters betrouwbaarder zijn geworden dan de reclamespotjes van merken. En zo komt het dat meer en meer merken afhankelijk worden van bloggers voor hun marketingcampagnes.



Tutorials en huidverzorging

De populairste filmpjes zijn make-uptutorials, waarbij blogsters laten zien hoe ze een bepaalde look maken. In cijfers kwam dat neer op maar liefst 68 procent van de views die naar deze how to-filmpjes gingen. Reclamespotjes en gesponserde content zijn elk goed voor 7 procent, terwijl beauty tips, routines, vlogs en product demonstraties tussen de 2 en 5 procent zitten.



Opvallend is dat huidverzorgingsvideo's het hardst stijgen, met maar liefst 96 procent. Filmpjes over make-up stegen met 82 procent en kapselvideo's gingen met 42 procent de hoogte in. Beautyfilmpjes in het algemeen waren goed voor een stijging va 65 procent, jaar na jaar.