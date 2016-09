Zelfs Kate Middleton kan geen afscheid nemen van haar favoriet paar laarzen

© Photo News.

Een paar laarzen waar je maar geen afscheid van kan nemen omdat ze zo goed zitten en bij elke outfit passen. Elke vrouw heeft er wel zo eentje in haar kast staan, ook prinses Kate Middleton. Hoewel ze een toonbeeld van stijl is, deinst ze er niet voor terug om haar favoriete looks opnieuw en opnieuw aan te trekken. Oplettende fashionista's ontdekten gisteren namelijk dat ze al 10 jaar lang dezelfde laarzen draagt.

© photo news.

Voor een tripje naar Canada moet je vestimentair goed voorbereid zijn, want wat als je plots in een sneeuwstorm terechtkomt? Het Britse prinselijk paar trekt momenteel heel Canada rond. En daar heeft Kate Middleton het perfecte paar laarzen voor ingepakt. Platte, lederen exemplaren van de Britse designer Penelope Chilvers.



Op zich niet zo'n bijzonder nieuws, maar als we foto's uit de oude doos mogen geloven droeg ze dat paar voor het eerst in 2004, toen het merk pas gelanceerd werd. We moeten toegeven, Kate verzorgt haar laarzen heel goed. (Of ze blijft steeds hetzelfde paar opnieuw komen omdat ze er zo dol op is.) Ben jij ook fan van Kate's stijlvolle maar tijdloze schoenen? Je moet er wel 550 euro voor neertellen, maar Kate belooft dat je er 10 jaar plezier van hebt.