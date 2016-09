Schrijfster Fifty Shades ontwerpt lingeriecollectie die sexy én betaalbaar is

Door: TVM

29/09/16 - 15u00 Bron: Cosmopolitan

© Coco de Mer.

Er zijn in het verleden al verschillende lingeriecollecties uitgekomen, gebaseerd op de Fifty Shades boeken en film. Geen verrassing, gezien de gigantische hype. Ook schrijfster E. L. James wil graag een (extra) graantje meepikken van het succes, daarom lanceert ze alweer een lingeriecollectie die geïnspireerd is op het verhaal van Anastasia en mr. Grey. Deze keer werkte ze samen met het merk Coco de Mer.

© Coco de Mer.

"Tijdens het schrijven van de boeken heeft de lingerie van Coco de Mer mij vaak geïnspireerd. Ik heb de boetiek in Londen dan ook vaak bezocht als research," vertelt de schrijfster in een persbericht. "De lingerie die ik samen met hen ontworpen heb, vertelt echt het verhaal van de seksuele ontluiking van Anastasia. Het is luxueus, erg provocatief en erotisch op een elegante manier".



De collectie is verdeeld in zes verschillende pikante lijnen: Red Room, Escala, Masquerade, Goddess, Steele en Anastasia. Ze bevatten allemaal verschillende elementen die verwijzen naar de evolutie die Anastisa doormaakt tussen de lakens. Van braaf meisje naar haar steeds sterkere dominante rol in bed.



Waar eerdere Fifty Shades collecties eigenlijk nog relatief braaf waren, is deze lijn duidelijk een stuk pikanter. Op de webshop van het merk kun je naast lingerie trouwens ook seksspeeltjes kopen, waaronder zweepjes en stijlvolle lederen handboeien. De prijzen voor de lingerie variëren van 17 euro tot 70 euro.