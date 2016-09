Tom Waes gaat een nieuwe uitdaging aan, als model: bekijk de prachtige foto's

Door: redactie

29/09/16 - 11u45

© ZEB.

Tom Waes is druk met de opnames van 'Reizen Waes', maar tussendoor vond hij ook nog de tijd om model te spelen voor modemerk ZEB. Waes wordt de nieuwe brand ambassador en staat model in de nieuwe herfst-wintercampagne. Tommeke, wat doe je nu? Maar het gaat hem eerlijk gezegd best goed af. Kijk maar mee!

Maten, makkers, Waes De beelden tonen Tom van zijn stoerste kant: op een motor, in een jeep, in een roeiboot en met...een hakbijl. Het lijkt perfect aan te sluiten bij zijn reputatie van durfal.



Tom Waes: "Als ik de foto's van de eerste shoot zie, dan ben ik ook écht tevreden. De beelden zijn dicht bij mijzelf gebleven. De foto's werden bovendien genomen door kunstfotograaf Kurt Stallaert. Ik heb thuis toevallig iets van hem hangen. Toen ik hoorde dat hij de shoot ging doen, was ik dan ook heel tevreden. Na twee of drie foto's genomen te hebben, voelden we meteen dat de toon goed zat."