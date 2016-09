Zo lang staan Vlaamse mannen 's ochtends voor de spiegel

© thinkstock.

Wereldwijd doen mannen er steeds langer over om zich 's ochtends klaar te maken, maar uit een Vlaams onderzoek blijkt nu dat dat bij Vlaamse mannen nog best meevalt. Maar liefst 53% van de Vlaamse heren staat in de ochtend korter dan vijf minuten voor de spiegel. Dat blijkt uit een onderzoek over de levensstijl van mannen van kledingwinkel Only for Men bij 500 Vlaamse heren.