Nooit meer sleuren met zakken: in Gent kan je handenvrij winkelen

Vorige zaterdag was het dag van de klant. Het uitgelezen moment om niet alleen vlijtige shoppers in de bloemetjes te zetten, maar hun shopdag ook net dat tikje aangenamer te maken. Door niet te hoeven sjouwen met zware zakken, bijvoorbeeld. Daarom lanceerde de stad Gent een nieuw winkelconcept: Shop & Hop, waarbij je handenvrij kan winkelen.

Het klinkt als het beste van twee werelden: een gezellige namiddag shoppen en kleren passen maar er niet zelf mee hoeven sleuren? Een gat in de markt als je het ons vraagt. Voor het project ging de stad een samenwerking aan met Bringme. Het concept is eenvoudig: download de app, en koppel die aan de Bringme box in één van de vier grote stadsparkings, waar je je aankopen wil laten leveren. En vervolgens hoef je nooit meer een aankoop te laten omdat jij (of je lief) al die zakken niet meer kan dragen.



Probeer het ook dit weekend zelf uit!