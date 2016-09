Blote benen tot...november! Zo stel je het dragen van een panty nog even uit

Door: Eva Van Driessche

28/09/16 - 17u00

Comma Fall 16 campaign © Comma.

Herfst kan heerlijk zijn: nieuwe collecties in de winkelrekken, de najaarsgeur in de lucht en het eerste excuus om een warme chocomelk te bestellen. Alleen naar die kriebelende panty kijken we nooit uit. Het weer helpt ons dit jaar een handje, maar met deze tips stel je het dragen van een kousenbroek zo lang mogelijk uit.

1. Enkellaarsjes met sokken in Essentiel FW16 Flash, vanaf 19 oktober te koop via www.essentiel-antwerp.com en in de winkel. © Essentiel. Fashionista's durven het al lang aan: hippe sokjes in hun pumps. Meteen een stukje warmer (geen koude tenen!) en het staat ook heel hip.



Voor wie dat nog niet meteen aandurft: je kan ook korte sokken dragen in je enkellaarsjes. Het is lekker warm en toch kan de rest van je been bloot. Kies voor mooie prints of een glittersokje in strakke laarsjes of zachte wollen exemplaren in een stoerdere boot. Lees ook NINA tipt: de panty die je met plezier aantrekt

Afvallen, sneller lopen of strakke billen? Daarom zou iedereen moeten squatten

New York Fashion Week zit erop: 5 trends die ook jij kan dragen

2. Spelen met lengte Comma FW16 © Comma. Midirokken of jurken zijn nog steeds een trend. Met een laarsje eronder of een warme veterschoen laten ze eigenlijk niet heel veel van je been meer bloot. Of je combineert je kortere rok of jurk met een langere jas of wollen gilet. Als het 's avonds frisser wordt kan je die om je heen slaan om de eerste koude op te vangen.

3. Eerste beautyhulp bij herfstbenen WE Fashion FW16 Studio Collection © WE. Eén van de redenen waarom vrouwen weer naar een panty grijpen is ook wel om onvolmaaktheden of witte herfstbenen te verstoppen. Met een paar beautytips heb je nog lang geen camouflage nodig!



1. Scrubben:

Hou je benen in vorm door ze elke week flink te scrubben onder de douche. Dat zwengelt de bloedcirculatie aan en werkt beter dan gelijk welke anti-cellulitecrème. Bovendien is de huidtextuur zo egaler waardoor het najaarslicht er mooier op weerkaatst.



2. Smeren:

Een olie doet nogal veel aan de zomer denken en kan nu ook wat teveel gaan kleven tegen je herfstgarderobe. Vervang ze door een stevige bodybutter. Die geeft ook een mooie glans aan je benen en hydrateert nog iets dieper. Nog een plus: je benen krijgen zo een extra vetlaagje om zich te beschermen tegen de koude.



3. Kleur corrigeren:

Je zomertintje zo lang mogelijk rekken doe je met een bodymilk met een vleugje selftan in. is de kleur echt helemaal weg? Dan kan je ook altijd voor een getinte bodycrème gaan. © NINA.

NINA's selectie 1. Dit serum met vitamine C helpt onvolmaaktheden op je benen te doen verdwijnen: het licht pigmentvlekjes op, vermindert littekens en geeft meteen een optische summer glow. Perfect Legs Skin Miracle van thisworks (€ 47)



2. In een oogwenk bruine en gehydrateerde benen: Caudalie Divine Legs Tinted Body Lotion (€ 40) bij de apotheek.



3. Stevige bodybutter die geschikt is voor een flinke massage, de cocoongeur blijft een hele dag hangen. The Body Shop bodybutter Shea (€ 16).



4. Bodymilk met een klein beetje selftan in, de geur valt goed mee. Dove Dermaspa Summer Revived (€ 7,99) bij de drogist.



5. Van deze handige selftan druppel je gewoon wat in je normale bodymilk. Geurt subtiel, geeft een heel natuurlijk resultaat. Clarins Body Goldglow Booster (€ 31,85) in de parfumerie.