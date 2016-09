Hoeveel van deze 12 populairste IKEA-spullen staan bij jou thuis?

Door:

28/09/16 - 15u00 Bron: Weekend Knack Door: Timon Van Mechelen 28/09/16 - 15u00 Bron: Weekend Knack

© IKEA.

Zowat iedereen heeft wel iets van IKEA in huis, en sommige spullen gaan nu eenmaal (nog) meer over de toonbank dan andere. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de bekende Klippan zetel en de Billy boekenkast. Dit zijn de 12 meest populaire producten uit het volledige assortiment van de Zweedse woongigant. Hoeveel heb jij ervan in huis?

2. POÄNG Fauteuil © IKEA.

3. MALM bed © IKEA.

4. KALLAX open kast © IKEA.

5. LUDDU schapenvacht © IKEA.

6. STOCKHOLM tapijt © IKEA.

7. LACK tafeltje © IKEA.

8. EKTORP zitbank © IKEA.

9. DOCKSTA tafel © IKEA.

10. KLIPPAN zetel © IKEA.

11. FÄRGRIK mok © IKEA.