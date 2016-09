Belgische ontwerper Olivier Theyskens maakt indruk bij comeback in Parijs

© Instagram @bof.

Vandaag heeft de Belg Olivier Theyskens zijn eigen label geherlanceerd, nadat hij het Amerikaanse label Theory in 2014 verliet. Iedereen in de modewereld voorspelde dat onze landgenoot voor de eerste grote buzz zou zorgen op de modeweek in Parijs en dat lijkt te kloppen ook.

De Brusselse ontwerper Olivier Theyskens kan al jaren op lof in binnen- en buitenland rekenen. Tot 2012 vergaarde hij beroemdheid met zijn eigen label, daarna ontwierp hij voor gevestigde waarden als Nina Ricci, Rochas en Theory. In 2014 verliet hij dat laatste merk, om zich te focussen op andere design projecten. Vandaag herlanceerde de man zijn eigen modelabel, en de eerste reacties zijn alvast lovend.



"Ik heb bij de andere merken altijd de vrijheid gehad om te doen wat ik zelf wou, en ik heb er altijd over nagedacht om mijn eigen merk terug te herlanceren. Maar pas twee jaar geleden ben ik het terug concreet beginnen plannen. Met een klein team van 5 mensen ben ik aan de slag gegaan. Gelukkig heb ik een goed contact onderhouden met een aantal fabrieken waarmee ik 15 jaar geleden heb samengewerkt. Daar werk ik nu ook terug mee samen," aldus Theyskens aan Vogue.



"Wat ik zo geweldig vind aan terug voor mezelf te werken, is dat ik geen rekening hoef te houden met de achtergrond en identiteit van een ander merk. Ik kan terug kleren ontwerpen waar ik zelf volledig achtersta. Toch ben ik ook een beetje nerveus omdat het een eerste collectie is en ik een goede indruk wil achterlaten."



De collectie die hij een paar uur geleden voorstelde in de Parijse Marais buurt, werd tot nu toe erg positief onthaald in de modewereld. Theyskens liet enerzijds zien dat hij het ontwerpen van prachtige baljurken nog altijd niet verleerd is. Maar daarnaast zagen we ook heel wat draagbare stukken voorbijkomen. Altijd prachtig gesneden ontwerpen, vooral in donkere kleuren, met steevast een rock-'n-roll touch. Welkom terug Olivier.