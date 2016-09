Brooklyn Beckham, Lily-Rose Depp en andere kinderen van celebs om in de gaten te houden

Brooklyn Beckham en Kaia Gerber. © Pull&Bear/Chrome Hearts.

Steeds meer kinderen treden in de voetsporen van hun bekende ouders, denk maar aan Jaden Smith, Lily-Rose Depp en Hailey Baldwin. Natuurlijk helpt het dat zowat iedereen ter wereld je ouders kent, maar sommige kinderen zijn goed op weg om hun ouders voorbij te steken qua opdrachten en bekendheid. Zeker met behulp van social media. 5 om in de gaten te houden.

Brooklyn Beckham (17) Brooklyn Beckham. © Pull & Bear.

De oudste zoon van David en Victoria Becham is het helemaal aan het maken in Hollywood. Brooklyn fotografeerde zo al mee een campagne van het Britse modemerk Burberry, hij datete de mooie Chloë Grace Moretz en hij is ook het nieuwe gezicht van de kledingketen Pull & Bear. Daarnaast struint hij vooral de rode loper af met zijn bekende ouders en hangt hij voor het oog van de paparazzi rond met zijn eveneens bekende vrienden. Slim, want zo blijft hij in de aandacht en dat heeft duidelijk effect.



Instagramvolgers: 8,5 miljoen



Hailey Baldwin (19) Hailey Baldwin voor UGG. © photo news.

Haileys vader is de bekende Amerikaanse acteur Stephen Baldwin, Justin Bieber is haar ex-vriendje en ze is beste vriendinnen met Kendall Jenner en Gigi Hadid. Dat ze het nu ook zelf aan het maken is als model, is geen grote verrassing. Al helpt het ook dat ze beeldschoon is. Ze scoorde onder andere al opdrachten voor Vogue, H&M, Wonderland Magazine en Moschino.



Instagramvolgers: 7,6 miljoen



Kaia Gerber (15) Kaia Gerber. © Chrome Hearts.

Kaia wordt ook wel eens de dubbelganger van haar moeder Cindy Crawford genoemd, haar toekomst ziet er dan ook veelbelovend uit. Na schooltijd poseerde ze zo al voor Alexander Wang en Roberto Cavalli en ze tekende ook een contract bij IMG Models. Oh, en ze is ook nog eens beste vriendinnen met Harry Styles, lid van de boysband One Direction.



Instagramvolgers: 880 duizend



Lily-Rose Depp (17) Lily-Rose Depp. © Chanel.

Lily-Rose, dochter van Johnny Depp en zijn ex Vanessa Paradis, is waarschijnlijk het meest besproken kind in dit lijstje. In de 'boekskes' gaat het vooral over de relatie met haar ouders en haar vermeend druggebruik, maar op professioneel vlak is ze allesbehalve slecht bezig. Ze is het gezicht van de zonnebrillencollectie van Chanel, ze stond al meerdere keren op de cover van modemagazines, ze is te horen op het album van haar moeder Bliss en ze speelt naast Natalie Portman in de film 'Planetarium'.



Instagramvolgers: 2,1 miljoen



Jaden Smith (18) Jaden Smith. © Louis Vuitton.