Voor het eerst een model met hijab in Playboy

© Instagram.

De hoofddoek is nog steeds een veelbesproken onderwerp in onze maatschappij. Al helemaal wanneer je ermee in 's werelds bekendste naaktblad gaat staan. Dat mocht ook moslima Noor Tagouri ondervinden.

Tagouri is een 22-jarige journaliste die nochtans trots is op haar hijab. De hoofddoek maakt haar sterker als vrouw, vindt ze. Je zou dan ook verwachten dat het net goed is dat een jonge en dappere moslima het kledingstuk op een positieve manier in de kijker wil zetten. Al blijkt dat toch niet helemaal zo te zijn.



Playboy mag dan wel de naaktfoto's vaarwel gezegd hebben, toch schiet de fotoshoot bij vele moslims in het verkeerde keelgat. Ook al zijn de naaktreportages nergens meer te vinden, dat neemt voor velen niet weg dat het blad wel jarenlang op die manier geld in het laatje bracht. Maar dat is niet de enige reden. Voor veel vrouwen is de hoofddoek een middel om hun te deseksualiseren: door de bedekkende kleding worden ze als persoon beoordeeld, niet als lustobject. En een samenwerking met een blad als Playboy druist natuurlijk helemaal tegen dat ideaal in.