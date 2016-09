NINA tipt: de fashionable opkikker voor baaldagen

Door: redactie

29/09/16 - 07u30

Als de dagen korten en de temperaturen zakken dan heb ik nood aan comfy outfits en sloten koffie om me over mijn herfstdip heen te helpen. Deze trui uit de nieuwe Youh-collectie van JBC is perfect om mij op te vrolijken: lekker warm en de glittervogel tovert zelfs op de donkerste dagen een glimlach op mijn gezicht.