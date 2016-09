Dit wordt dé nieuwe schoenentrend volgens Anna Wintour, en het is nog eens goedkoop ook

Anna Wintour tijdens Milaan Fashion Week. © photo news.

Anna Wintour, hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, heeft onthuld wat volgend seizoen dé nieuwe it-schoen gaat worden. Op de catwalk van Dolce & Gabbana droegen modellen schoenen aan hun voeten die nog het meest weg hadden van hotelslippers, en die wilt nu al elke fashionista in huis halen volgens Wintour.

"Mijn ultieme favoriete item van Milaan Fashion Week was de hotelslipper van Dolce & Gabbana, die ze in hun eigen luxueuze jasje gestoken hebben. Het was het enige stuk waarvan ik meteen zag dat elk model, en ook ik, ze wou hebben. Ik hou ervan dat ze een doodnormaal item gebruiken en daar hun eigen versie van maken", aldus Wintour aan Vogue.



Natuurlijk is de hotelslipper van D&G niet goedkoop, al is het nog afwachten op de exacte prijs tot de slippers ook daadwerkelijk verkocht worden. Onze budgettip? Trek de volgende keer dat je op hotel bent de slippers aan en ga ermee op wandel naar buiten. Comfortabel en volgens La Wintour nog eens fashionable ook.