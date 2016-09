Waarom we shorten met veel zakken zo'n vreselijk kledingstuk vinden

© thinkstock.

Praktische broeken of shorten met aan elke zijde oneindig veel zakken, je houdt ervan of je haat ze. Meestal zijn het vrouwen die tot deze laatste categorie behoren, en de exemplaren uit de kleerkast van manlief liefst ritueel willen verbranden. Van waar komt die hartgrondige hekel? Antropologen met een achtergrond in de modewereld hebben er een verklaring voor.

Dit soort broeken zijn niet noodzakelijk 'unfashionable', ze staan gewoon los van de mode." Antropoloog Brent Luvaas

Het is een kledingstuk dat nooit helemaal uit de winkelrekken verdwijnt, of je dat nu leuk vindt of niet. De praktische broek met aan weerszijden grote zakken blijft bij sommige mannen altijd populair. In lange of in korte vorm, maar ook - de horror! - multifunctioneel met afritsbare broekspijpen. Handig, toch? Je kan er je portefeuille, gsm én sleutels in kwijt, zonder een plekje in de handtas van je lief te moeten opeisen. Desondanks loopt dat lief niet altijd over van het enthousiasme over zo'n broek, en wel hierom.



"Het kan me niet schelen"

Brent Luvaas is professor antropologie aan de Drexel University in de Verenigde Staten en de man achter de streetstyle blog Urban Fieldnotes. "Het probleem met shorten met zakken is dat je ze draagt als je vooral comfort wil, en echt niet wakker ligt van wat anderen denken over je outfit," legt hij uit. "Daarom vinden vrouwen het onbewust vreselijk als hun partner zo'n broek draagt. Hij lijkt hiermee te zeggen 'Het kan me eigenlijk niet schelen wat jij ervan vindt, ik vind dit comfortabel en ik ga mezelf niet veranderen'. Het getuigt niet van streven naar een goede look. Dat is ook waarom vele mannen het dragen tijdens het weekend of in hun vrije tijd. Hoewel het een heel functionele broek is, wordt ze minder vaak op het werk gedragen."