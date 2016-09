Jongeren blijven verknocht aan budgetkledij uit Zara, H&M en co

Door: ND

27/09/16 - Bron: Metronieuws

Budgetkledij van fast fashion ketens zoals Zara en H&M blijven populair bij jongeren tussen 18 en 26. Weinig van hen zijn bereid om wat meer te betalen voor duurzame kledij waar geen kinderarbeid, dierenleed en milieuvervuiling bij komt kijken. Dat blijkt uit de masterproef van Orpha de Lenne, die strategische communicatie studeert aan de Universiteit Antwerpen.

Een T-shirt voor 4 euro met een hippe rok van 15 euro erbij, budgetvriendelijke kledij van ketens die voor betaalbare prijzen de grote trends van de catwalk kopiëren, zijn nog steeds populair bij jongeren.



Orpha de Lenne, master in de strategische communicatie aan de Universiteit van Antwerpen, ondervroeg voor haar masterproef 879 Belgische, Nederlandse en Duitse jongeren tussen de 18 en 26 jaar over hun koopgedrag. Maar liefst 96.9% van de ondervraagde jongeren koopt fast fashion, budgetkledij die je onder meer in de rekken van Zara of H&M ziet liggen. Een bescheiden 50% van de ondervraagden geeft aan af en toe duurzame kledij te kopen.



Die goedkope prijs van ketens als Primark, H&M en Zara heeft een keerzijde: de markt van dit soort kledingwinkels is competitief, waardoor ze kosten proberen drukken met onder meer kinderarbeid, lage lonen en slechte werkomstandigheden, dierenleed en milieuvervuiling. Zelfs berichten hierover in de media hebben weinig invloed: na de dramatische instorting Rana Plaza-fabriek in Bangladesh in 2013, waarbij 1.000 textielarbeiders om het leven kwamen, steeg de verkoop bij Primark zelfs met 20%, aldus de masterstudente.



Volgens de ondervraging van de Lenne zijn weinig jongeren op de hoogte van de omstandigheden waarin die goedkope kledij gemaakt wordt, en heeft slechts 3.6% al eens gehoord van schandalen zoals de ingestorte textielfabriek. 77% van de ondervraagden geeft dan ook aan fast fashion te zullen blijven kopen. De Lenne besluit dat een beperkt budget van jongeren in combinatie met het gebrek aan kennis over welke merken verantwoord produceren, maakt dat ze blijven kopen in dit soort ketens. Dan blijft het natuurlijk aantrekkelijk om een modieus T-shirt voor een paar euro's mee naar huis te nemen.