Esprit maakt komaf met klassiek imago en lanceert collectie met hip New Yorks modelabel

© Esprit x Opening Ceremony.

Het Amerikaanse modemerk Esprit associeer je waarschijnlijk eerder met kwaliteit en degelijkheid en niet met ultra hippe kleding. Maar daar wil het merk nu verandering in brengen. Samen met de hippe conceptstore en label Opening Ceremony lanceren ze een exclusieve collectie die geïnspireerd is op de collecties van Esprit uit de jaren tachtig en negentig.

© Esprit x Opening Ceremony.

"Je eerste liefde vergeet je nooit." Met die woorden deelde Opening Ceremony het nieuws mee dat het een unieke capsulecollectie met Esprit lanceert. OC-oprichters Carol Lim en Humberto Leon koesteren Esprit als het iconisch merk uit hun kindertijd dat ze apprecieerden voor de stijl, maar evenzeer voor de bijzondere filosofie erachter: "Het is een van de eerste merken waarvan we ons herinneren dat het om meer dan enkel mode draaide." En die appreciatie blijkt wederzijds te zijn. Esprit vond Opening Ceremony dé uitgelezen partner en gaf hen de volledige creatieve vrijheid om een collectie te ontwerpen.



De eerste capsulecollectie bestaat uit 40 kledingstukken en accessoires voor vrouwen en mannen: van jersey sweaters tot geweven broeken en sjaals. Maar er zijn ook verschillende unisex-ontwerpen bij. De lijn bevat opvallende prints, grafische shirts, warme jassen en vooral veel iconische Esprit-logo's. En het zal niet bij deze ene collectie blijven: Opening Ceremony en Esprit besloten de krachten alvast te bundelen voor drie seizoenen, met mogelijke verlenging.



De collectie is te koop in de winkels van Opening Ceremony, de Opening Ceremony-webshop en bij geselecteerde modewinkels in Europa en Azië. Prijzen variëren van € 27 tot € 340.