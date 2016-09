Is deze jas van Zara de populairste ooit in Londen?

Door: redactie

26/09/16 - 20u30 Bron: Daily Mail

Van een tijdloos lederen jasje in het straatbeeld kijken we niet meer op, want zeldzaam zijn die allesbehalve. Maar deze blauw-witte jas van Zara lijkt van plan om de basic lederen jas voorbij te steken in Londen. Overal duikt het kledingstuk op mysterieuze wijze op, bij dames van alle leeftijden en maten. Hij schopte het zelfs tot een eigen Instagram-account.

Een jasje van Zara van 80,5 euro, het klinkt als niks bijzonders. Maar in Londen lijkt het wel hét item van de afgelopen weken te zijn. Een opmerkzame vrouw ontdekte dat wel heel veel mensen met het blauw-witte jasje rondlopen, van een tiener van 16 tot een wat oudere dame van rond de 60. Al hoeft dat natuurlijk niet te verbazen bij een item van een keten zoals Zara, maar één Londense vrouw kon maar niet geloven dat ze het zó vaak zag opduiken.



Alice Frances, die het populaire jasje overal opmerkte, startte een Instagram-account onder de noemer "That Coat". You know you've seen it please send your pics if you'd like to be featured where it all started, zo omschrijft ze die. "Eens je het weet, zie je het jasje naast je op de metro, in een broodjeszaak, of in de rij naast je op een trouwfeest," aldus Alice Er worden massaal foto's gedeeld van dames van alle leeftijden met de bewuste jas en de hashtag #thatcoat. Wat vinden jullie van het bewuste jasje?